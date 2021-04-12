Euro
9.73
0.28%
Dolar
8.165
0.13%
Altın
456.99
-0.07%
Borsa
1.388
-0.39%
Bitcoin
491.600
-0.20%
EXEN Coin
23.44
1.73%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Zigana Dağı'nda iki mevsim bir arada

    Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor.
    • AA
    • 12.04.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zigana Dağı'nda iki mevsim bir arada

    Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçit.

    Rakımı 2 bin 32 metre olan bu geçit, Doğu Karadeniz coğrafi yapısı ile Orta Anadolu yaylaları arasındaki geçiş noktasında bulunuyor.

    Geçidin Orta Anadolu tarafında Harşit Vadisi yer alıyor.

    HEM KAR HEM DE BAHAR ÇİÇEKLERİ

    Bahar aylarının ortasında olduğumuz bu dönemde Zigana Dağı'nda hem kar hem de çiçek açmış ağaçları birlikte görmek mümkün.

    Ziganada iki mevsim

    Ziganada iki mevsim

    Ziganada iki mevsim

    Ziganada iki mevsim

    Ziganada iki mevsim

    Ziganada iki mevsim

    Ziganada iki mevsim

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir