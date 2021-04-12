Zigana Dağı'nda iki mevsim bir arada

Zigana Dağı'nda iki mevsim bir arada

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçit.

Rakımı 2 bin 32 metre olan bu geçit, Doğu Karadeniz coğrafi yapısı ile Orta Anadolu yaylaları arasındaki geçiş noktasında bulunuyor.

Geçidin Orta Anadolu tarafında Harşit Vadisi yer alıyor.

HEM KAR HEM DE BAHAR ÇİÇEKLERİ

Bahar aylarının ortasında olduğumuz bu dönemde Zigana Dağı'nda hem kar hem de çiçek açmış ağaçları birlikte görmek mümkün.