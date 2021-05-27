Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Zilkade ayı tarihi..

Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Zilkade ayı tarihi..

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Zilkade ayının bul yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki haram ayı olarak da bilinen Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Hicri takvimde yer alan aylardan biri olan Zilkade, Kurban ayı olarak bilinen Zilhicce’nin yaklaştığını müjdeliyor.

Haram aylardan olduğu için ''zü’l-ka‘deti’l-harâm'' şeklinde de anılan Zilkade ayının 2021 yılında ne zaman, hangi gün başlayacağı, önemi ve anlamı merak ediliyor.

Diyanet 2021 yılı dini günler takvimi içerisinde Zilkade ayı ne zaman? sorusunu yanıtlamıştı. Zilhicce ayına dolayısıyla da kurban ibadetine kısa bir zaman kala son ay olan Zilkade ayı önümüzdeki günlerde idrak edilecek.

Peki Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2021 Zilkade ayı tarihi...

ZİLKADE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021?

Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Zilkade ayı, 11 Haziran 2021 Cuma günü başlayacak ve 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü ise sona erecek.

Bu ayın sona ermesiyle birlikte kurban ayı olan Zilhicce ayı, 11 Temmuz 2021 Pazar günü başlayacak.

ZİLKADE AYI ANLAMI VE ÖNEMİ

Zilkade veya Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce).

Zilkade kelime anlamı olarak ''oturmak'' ve ''Barışa sahiplik eden'' anlamlarına gelmektedir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu ay, Zilkade olarak adklandırılmıştır.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır: ''Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.''

Yine şöyle yazmaktadır: ''Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.''

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, ''el-Murakabat'' kitabında şöyle yazmaktadır: ''Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.''

Haram ayların ilki olarak bilinen Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.

İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242).