Zilkade ayı tesbih ve zikirleri 2022: Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır?

Zilkade ayı tesbih ve zikirleri 2022: Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır?

Haram aylardan ilki olarak bilinen Zilkade ayında her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasak yani haramdır. Peki Zilkade ayında yapılması gereken ibadetler hangileridir?

Müslüman alemi için kutsal sayılan Zilkade ayı bugün itibarıyla başlarken, vatandaşlar yapılacak ibadetleri araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre Zilkade ayı 1 Haziran 2022 Çarşamba tarihinde başlayacak ve 29 Haziran tarihinde sona erecek.

Kâfirlerle dahi savaşmak haram olduğu Zilkade ayını ibadetle değerlendirmek isteyenler, okunacak dualar ve yapılması gerekenler konusunda bilgilere ulaşmak istiyor.

Peki, Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar..

Zilkade ayı ibadetleri

Haram aylar olarak bilinen Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır.

İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.” buyrulmuştur.

Tesbih duaları ve zikirler çekilmeli, eller semaya yükselmelidir.

Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunmaktadır.

Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir.

Zilkade ayında çekilecek tesbih ve zikirler

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

10 günlük tesbih

1.GÜNÜ SUBBUHUN GUDDUSUN RABBUNA RABBUL MELÂIKETI VERRUH 100 DEFA

2.GÜNÜ SUBHANALLÂHİ VE Bİ HAMDİHİ SUBHANALLÂHIL AZİM 100 DEFA

3.GÜNÜ LÂ HAVLE VELÂ GUVVETE ILLÂ BILLÂHİL ALIYYİL AZIM 100 DEFA

4.GÜNÜ HASBİYALLÂHU LÂ ILÂHE İLLÂLLÂHU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM 100 DEFA

5.GÜNÜ ALLAHÜMME INNEKE AFÜVVÜN KERİMUN TUHİBBUL AFFE FAĞFU ANNİ 100 DEFA

6.GÜNÜ LÂ ILÂHE ILLÂ ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MINEZ ZALİMİN 100 DEFA

7.GÜNÜ RABBİ İNNİ MESSENIYEDDURRU VE ENTE ERHAMURRAHİMİN 100 DEFA

8.GÜNÜ HASBUNALLÂH VE NIĞMEL VEKİL 100 DEFA

9.GÜNÜ AREFE ; 1000 DEFA IHLÂS

10.GÜNÜ BAYRAM: 300 DEFA SUBHANALLÂHİ VE BI HAMDİHİ