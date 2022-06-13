Zincir marketlerden kurban almak caiz midir 2022

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıklar da gündeme geldi. Vatandaşlar, marketlerden kurban almanın İslami açıdan caiz olup olmadığını merak ediyor. İşte Diyanet'in yanıtı...

Kurban Bayramu bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan milyonlarca müslüman, kurbanlık bakmaya da başladı.

Son zamanlarda zincir marketler tarafından da kurban hisseleri satılıyor. Bu marketlerin kurban organizasyonlarına katılarak Kuran’da açıkça emredilen kurban ibadetinin yerine getirilip getirilemeyeceği merak konusu oldu.

Vekalet yoluyla gerçekleştirilen kurban kesimi için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulundu.

Marketten kurban almayı düşünen vatandaşlar bunun caiz olup olmadığını araştırıyor.

Peki zincir marketten kurban almak caiz midir değil midir? İşte detaylar...

Bir kişi, market veya kuruluşun henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/ hissesini kurban olarak satması caiz midir?

Mevcut olmayan ancak vasıfları belirlenmiş bir malın peşin parayla satılmasına selem akdi denir. Mal sahibi, ortada olmayan belirli vasıflardaki bir hayvanı taahhüt edip satıyorsa bu durum selem akdine gireceğinden mezhepler arasında ihtilaf söz konusudur.

Hanefî mezhebine göre selem akdi ölçü veya tartı ile alınıp satılan mislî mallarda yapılabilir. Hayvanlar ise kıyemî mallardan sayıldıkları için sonradan teslimi şartıyla (selem yoluyla) satılmaları caiz değildir. Buna bağlı olarak Hanefilere göre hissesi satılan hayvanın mevcut olması gerekir. Zira mevcut olmayan hayvanın satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 209). Bununla birlikte sonraki Hanefiler hayvanlarda da selemin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Şâfiî mezhebine göre ise hayvanın cinsi, sıfatları ve yaşı belirlendiğinde belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olacağından selem yoluyla hayvanların alım satımı caiz olur (Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, IV, 203, 206).

Bu görüşe göre, yukarıda zikredilen şartların sağlanması halinde market türü kuruluşların henüz mülkiyetinde olmayan hayvanların hisselerini satması caiz olur.

Ayrıca bu tür kuruluşların; mülkiyetlerinde olan küçükbaş hayvanları veya büyükbaş hayvanların hisselerini ve bu hisselerin sahiplerini belirlemek şartıyla, kurban hissesi olarak satmalarında bir sakınca yoktur.