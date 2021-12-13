Zincir marketlerin çay stoğuna tepki: Çay stoku yapan haindir

2021 yılında üretilen çayın ülkede 15 ay boyunca tüketim ihtiyacını karşılayacağı açıklanırken, zincir marketlerin çay stoku yapması 'hainlik' olarak değerlendirildi.

Ülkede son dönemlerde zincir marketlerin artırdığı stokçuluklara karşı birçok yerden eleştiri geliyor.

Çok sayıda ürünün stoklanmasıyla alakalı olumsuz tepkiler sürerken, çay stoku yapılmasına da tepki geldi.

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı siyah çay üretiminin 15 ay rahatlıkla halkın tüketim ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu belirtti.

"TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIŞLARI SINIRLANDIRILDI"

Erdoğan, "Bazı zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken stokçuluk yapması kabul edilemez. Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik kriz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini devam ettirmektedir.

Salgın sürecinde ülkeler; üretimi azaltırken istihdam da küçüldü ve finansal kaynaklar daha çok sağlık sektörüne aktarıldı. Tüm bunların sonucunda dünyada yüksek enflasyon ortaya çıkmıştır.

Tüm dünyanın yaşadığı bu yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ülkemizde uyguladığı yeni ekonomik model kapsamında faizleri düşürülmesi sonucunda oluşan kurlardaki artıştan dolayı stokçuluk yapılmaya başlandı.

Öyle ki, Türkiye genelinde bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri, müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Gizli stokçuluk yapan bu marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker, çay gibi temel gıda ürünlerinin satışlarını sınırlandırdı." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİN ARKASINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçulukla ilgili yaptığı açıklamanın yanında olduklarını belirten Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz' sözlerinin yanındayız. Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Yeterli ve emniyet stok üretim kesinlikle yapılmıştır.

"BUNU YAPAN HAİNDİR"

Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken, halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanlar, haindir. Ülkemizin bu zor durumunda devletimizin yanında olduğumuzu ve çayda stokçulara karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."