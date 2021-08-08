Zirve el değiştirdi! Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un serveti..

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olma unvanını, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Peki Bernard Arnault kimdir, serveti ne kadar?

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırasında yıllar sonra bir değişiklik yaşandı.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, uzun süredir elinde bulundurduğu 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetti.

Forbes’in milyarderler listesine göre, Jeff Bezos ikinci sıraya gerilerken birçok ünlü markanın sahibi olan Bernard Arnault ilk sıraya yükseldi.

Peki Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında ve serveti ne kadar? İşte Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un biyografisi...

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

5 Mart 1949 tarihinde dünyaya gelen Fransız iş adamı Bernard Arnault; Christian Dior, Louis Vuitton, Sephora, Hennessy, Dom Perignon, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Zenith, Moet et Chandon, Guerlain ve TAG Heuer gibi 60'a yakın markanın sahibi olarak biliniyor.

Sanat ile de yakından ilgilenen Arnault'un bu alanda da çeşitli şirketleri yer alıyor.

Arnault, pandemi döneminde lüks tüketimde yaşanan geri çekilme nedeniyle liderliği, bir süreliğine Jeff Bezos'a kaptırmıştı.

Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte Arnault, Jeff Bezos'un 4.2 milyar dolar önüne geçerek 197.5 milyar dolar serveti ile yeniden dünyanın en zengin kişisi oldu.