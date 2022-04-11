Ziyad Apaydın profesyonel ekibini kurdu

Ziyad Apaydın güncel oyun piyasasının önde gelen isimlerinden biri olarak Zeval2 ile Misali2 oyunlarının yapımcısıdır.

2013 yılında heyecanla başladığı oyun alanında, online oyun ekibini kurarak, herkesin eğleneceği stratejik oyun planlamaları yapmaktadır. Zeval2 ve Misali2 kurucusu aynı zamanda CEO’su olarak markasının gelişimi için çalışmalarına günümüzde devam etmektedir.

Zeval2 Ve Misali2 Hız Kesmeden Büyüyor!

Kendi markasını oluşturan ve online oyun alanında da ismine ün kazandıran Ziyad Apaydın, profesyonel olduğu kadar ileri görüşlü tarafıyla da ilgi çekmektedir. Oyunlarda strateji odaklı çalışmak, kazanma hevesi ve hedefiyle ilerlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Ziyad Apaydın ile zirveye ulaşmak kolaylaşmış, oyun opsiyonları ve hizmet alanı açısından oyuncularının yanında olmaya hız kesmeden devam etmiş, yanında olmuştur. Misali2 ve Zeval2 markasının büyük yükselişine öncülük etmeyi de başarmıştır.

Türkiye’nin genç isimleriyle çalışmakta olan Ziyad Apaydın, profesyonel çalışarak, oyun hizmet alanında gelişmeleri durmadan devam ettirmeye özen göstermektedir. Alanında 1 numara olmayı başarmış, oyun severlerin desteklerinden de mahrum kalmadan yeni oyunculara da destek vermiştir.

2010 yılındaki girişimleriyle, yeni oyun düzenlemelerine ve olanaklarına yer vererek, 2022 yılında oyun yapımlarına devam etmektedir. Anketler üzerinden de zirveye ulaşmayı başarmış isimlerden biri olmanın verdiği zorlukları da gün geçtikçe atlamıştır.

Ziyad Apaydın İle Online Oyun Sektörü de Büyüyor!

Misali2 ve Zeval2 ekibi hız kesmeden büyüyor! Türkiye’nin online oyun alanındaki ilgi çeken isimlerden biri olan Ziyad Apaydın, yeni oyun düzenlemeleri ve server yöneticiliğiyle birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye sınırları içinde oldukça sık duyulan isimlerden biri olarak, oyun yönetimi alanında sektöründeki diğer oyun yöneticilerine de bir yol gösterici oluyor.