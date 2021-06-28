Zlatan Ibrahimovic kimdir? Hayatı ve kariyeri..

Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, hayatının film olacağını açıkladı. Bunun üzerine futbolcunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Zlatan Ibrahimovic kimdir? İşte detaylar..

Başarılı futbolcu Zlatan Ibrahimovic, oynadığı futbolla olduğu kadar tavrı, tarzı ve konuşmalarıyla dikkati çekiyor.

Futbolcu, sosyal medya üzerinden hayatının film olacağını duyurarak, "I am Zlatan. The Movie." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, 2007 - 2009 yıllarında Avrupa'da yılın kadrosuna seçildi. Hayatının film olmasında futbol kariyerindeki bu başarılar etkili oldu.

Bunun üzerine ünlü futbolcunun hayatı ve kariyerindeki başarıları merak edilmeye başlandı.

Peki, Zlatan Ibrahimovic kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar..

ZLATAN IBRAHİMOVİC KİMDİR?

3 Ekim 1981 yılında doğan Bosna Herkes asıllı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Futbol Takım Kaptanı olarak devam ettiği kariyerine 90'lı yılların sonlarında Malmö FF'de devam etti.

Oyuncu daha sonra Ronald Koeman'in isteğiyle, Ajax'a imza attı. 2004 yılında 16 milyona Juventus'a transfer oldu.

2006 yılında, Juventus'un rakibi Inter'e 25 milyona transfer oldu. 2007 - 2009 yıllarında Avrupa'da yılın kadrosuna seçildi.

2008 - 2009 sezonunda gol kralı oldu. 2009 yazında Inter'den ayrılıp, Barcelona'ya transfer olan Ibrahimovic, sonraki sezon Milan'a geçti.

Milan'ın ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle transfer listesine koyduğu Ibrahimovic, 2012 yaz transfer döneminde Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yıllık 14 milyon avroya anlaştı. Milan kulübü, bu transferden 20 milyon euro gelir elde etti.

Zlatan, 2016 yılında Manchester United ile 15 milyona anlaştı. 2018 yılına kadar burada top koşturan futbolcu, 23 Mart 2018 yılında ise LA Galaxy'e tansfer oldu.

Şu anda Milan'da forma giyen Ibrahimovic, Barcelona'ya tarihte en pahalı ikinci futbolcu olarak 69 milyon euroya transfer oldu. Ayrıca en çok kazanan 8. futbolcu unvanına sahip olmuştur.