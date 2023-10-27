İHA

Türkiye Cumhuriyet'i 100'üncü yılına hazırlanıyor...

Recep Başpınar Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1923 yılında dünyaya geldi.

Başpınar, maden ocağında çalıştıktan sonra emekli oldu.

Emeklilik hayatını Karşıyaka Mahallesi'nde sürdüren 100 yaşındaki Recep Başpınar, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

"Eskiden çok zor zamanlar geçirdik"

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan düzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devam ettirildiğini ifade eden Başpınar şöyle dedi:

Cumhuriyetin ilanından sonra birçok alanda hak ve özgürlükler kazanıldı. Atatürk seviliyor ve Cumhuriyetin ilanı halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Toplum bu süreçte gelişti.



Eğer Atatürk bu düzeni kurmasaydı böyle bir düzen olmazdı. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı geldi ve yeni bir düzen başlattı. Çok şükür güzel bir düzen devam ediyor.



Cumhuriyet bir milletin birleşmesi demektir. Cumhuriyet olmasaydı birlik ve beraberlik olmazdı, herkes birbirini bir yere çekerdi.



Eskiden çok zor zamanlar geçirdik. Artık rahatız. Daha sağlam, daha bilinçli. Atatürk'ü görseydim, Türkiye Cumhuriyeti'ni düzene soktuğu için ona teşekkür etmek isterdim.