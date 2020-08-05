Zonguldaklı İsmail, eski arazi araçlarını modifiye ediyor

Demir-çelik ve makine imalatı üzerine çalışan İsmail Arslan, eski arazi araçlarını off-road yarış arabalarına dönüştürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve Sakarya Üniversitesi Makine Bölümü mezunu olan İsmail Arslan, hurdaya çıkan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ihale yöntemiyle satın alıyor.

YARIŞ ARABASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araçları 180 metrekarelik dükkanına getirerek; alt düzen, ön takım, mekanik, motor ve kaporta bölümlerinde önemli değişiklikler yapan Arslan, modifiye ettiği araçlarını off-road tutkunlarına satıyor.

"HOBİ AMACIYLA BAŞLAMIŞTIM"

İsmail Arslan, elinden geldiğince off-road seven vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Doğayı sevdiği için bu işe hobi amaçlı başladığını anlatan Arslan, "Kendi aracımız, eşimizin, dostumuzun aracı derken dışarıdan müşteri de almaya başladık. Araçları hem arazide kullanılabilecek en güzel şekle hem de kimi müşterilerimizin şehir içinde binebileceği klasik tarza göre dizayn ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Arslan, satın aldıkları araçların ilk olarak motor ve mekanik kısımlarında iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Aracın ihtiyaç duyulan parçalarını genelde yurt içinden karşılıyoruz. Orijinal parça istendiğinde ise yurt dışından, özellikle İngiltere'den temin edebiliyoruz." dedi.