Zonguldaklı madenciler, enkazdan kurtardıkları genç kızla gönül bağı kurdu Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan Songül Göksu'yu üçüncü gün kurtaran madenciler, tedavi sürecinde ziyaretleriyle moral verdikleri genç kızla iletişimi sürdürüyor.

AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, taş kömürü çıkarmak için kullandıkları "domuz damı", "ayı bacağı", "sarma" gibi yöntemlerle birçok kişinin hayatını kurtardı.

Adıyaman'da çöken 7 katlı yurt binasının enkazından üçüncü günü, iki kız arkadaşıyla birlikte kurtarılan 20 yaşındaki Songül Göksu, madencilerin imdadına yetişen kahramanlardan biri oldu.

Saatler süren zorlu çalışmaların ardından 3 arkadaşı kurtaran madenciler, bu süre zarfında genç kızlarla sohbet ederek bilinçlerini açık tutmaya çalıştı.

Enkaz altında umut ışığı olan madenci kahramanlar, uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilen ve hayati risk taşıdığı için iki bacağı ampute edilen Göksu'yu zorlu tedavi sürecinde yalnız bırakmadı.

Madenciler, ziyaretler ve yaptıkları görüntülü görüşmelerle kurdukları güçlü bağ ile 1 yıl süren tedavinin ardından protez bacaklarıyla ayağa kalkan, para karate ve masa tenisi sporlarıyla ilgilenen Göksu'yu, afetin birinci yılında Adıyaman'da ziyaret edecek.

Ziyaret öncesi yaptığı görüntülü görüşmede kurtarıcılarını çok sevdiğini dile getiren Göksu, ailesi gibi gördüğü bu ağabeylerinin kendisini aramadığı zaman onları merak ettiğini belirtiyor.

Ankara'ya turnuvaya desteğe gidecekler

TTK çalışanı 18 yıllık maden işçisi Sinan Durdu, deprem bölgesinde kaldıkları 8 günü 80 gün gibi yaşadıklarını dile getirdi.

Durdu, her ne kadar afette görev yaptıkları yerlerden ayrılsalar da oradaki insanları asla unutmadıklarını, kurtardıkları kişilerle kurdukları gönül bağının devam ettiğini söyledi.

Tedavi sürecinde Songül'ü 5-6 kez hastanede ziyaret ettiklerini aktaran Durdu,

Telefonla sürekli görüşüyoruz. Songül'ün söylediği bir cümle kulağımdan hiç gitmiyor. 'Ağabey, iki ayağım kesildi ama hiç üzülmüyorum, sizi tanıdığım için çok mutluyum.' diyor. Neşe dolu bir kız.

diye konuştu.

Durdu, Songül'ün 27 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek bir turnuvaya geleceğini ve madenci ağabeyleri olarak onu yalnız bırakmayacaklarını, genç kızın hayata tutunmak için verdiği mücadelenin örnek olduğunu kaydetti.

"Sözü var, inşallah bize çiğ köfte yapacak"

Göksu'yu kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Durdu, şöyle devam etti:

Seslerini duyduk, umutlandık. Blokları kıra kıra, postayı çıkara çıkara kendisine yaklaştık. Sıkıştıkları yerden onları almamız uzun sürmüştü. Kızlarımızın bilinci açıktı ama onları uyutmamamız gerekiyordu. Ara sıra dalıyorlar, uyuyorlardı. Onların bilincini açık tutmak için sürekli sorular soruyorduk. 'Zonguldak'tan sizin için geldik, burada sizin yanınızdayız' diyorduk. Belli bir süre sonra konuşacak bir şeyimiz kalmadığından Adıyaman'da olduğumuz için, 'Kızım bize çiğ köfte yapar mısın?' dedik. 'Siz bizi çıkarın, ben size çiğ köfte yapacağım ağabey' dedi. Sözü var, inşallah bize çiğ köfte yapacak.

Durdu, Zonguldak'ı ziyaret etmek isteyen Songül'e çalışma alanlarını göstereceklerini ve Maden Müzesi'ni gezdireceklerini söyledi.

Madencilerin her zaman göreve hazır olduğunu vurgulayan Durdu,

Zonguldak bize ne öğrettiyse biz orada onu uyguladık. Madende kullandığımız tahkimatları yaptık çünkü enkazın altına girdiğimiz zaman, canları kurtarırken onlara zarar da verebilirdik. Burada öğrendiğimiz metotları uyguladık.

ifadesini kullandı.

"Depremzedeler aklımızda ve gönlümüzde"

Afet bölgesine giden ekipte yer alan 35 yaşındaki maden işçisi Çağdaş Kahraman da enkazdan çıkardıkları depremzedelerin, hala akıllarında ve gönüllerinde yer aldığını ifade etti.

Kahraman, Songül ile geçen 1 yılda irtibatı koparmadıklarını anlatarak, "Durumu da çok şükür iyi. O iyi oldukça biz de iyiyiz. Songül'ün biz de yeri apayrı. Enkazdan çıkardığımız herkesin iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi.

28 yaşındaki işçi Kadir Yörübaş, afet bölgesinde ellerinden geldiğince çaba gösterdiklerini dile getirerek, böyle bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.