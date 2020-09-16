Zonguldak'ta 2 metrelik ip yutan kedi, endoskopi ile kurtarıldı

Bir kedi, yaklaşık 2 metre uzunluğunda naylon ip yuttu. Kedinin yuttuğu ip, endoskopi yöntemi ile çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak kent merkezinde yaşayan Özlem İnce'nin 3 yaşındaki 'İncir' isimli kedisi, oynadığı naylon ipi yutunca özel veteriner kliniğine götürüldü.

Kedinin midesindeki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki naylon ip, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan kedi, sahibine teslim edildi.

BAĞIRSAĞI YA DA MİDEYİ TIKASAYDI AMELİYAT GEREKECEKTİ

Veteriner hekim, kedinin midesindeki naylon ipin başarılı geçen operasyonla alındığını söyledi. Endoskopi yöntemi sayesindeki ipi ameliyatsız aldıklarını ifade eden veteriner hekim, "Endoskopiyle çıkarmanın faydaları birinci teşhise yönelik çok önemli, ikincisi ise tedaviye yönelik olması bakımından önemli. Endoskopi olmasaydı kedinin ipi yutup yutmadığı teşhis edilemezdi. Bağırsakları veya mideyi tıkadığı zaman ameliyata almak gerekirdi. Karın ve mide açılacak, yaklaşık 15 ila 30 gün içerisinde iyileşme sağlanacaktı. Dolayısıyla endoskopi bizim hayatımıza çok büyük kolaylıklar getirdi. 2 dakika gibi bir zaman içerisinde bu hastalığı tedavi etmiş olduk. Kedinin durumu çok iyi. Normal hayatına devam ediyor." dedi.

2 metre ip yutan kediyi kurtarma anı kameraya kaydedildi VİDEO

KEDİNİN YUTTUĞU İPİN ÇIKARILMA ANI KAYDEDİLDİ

Kedinin midesindeki ipin çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, endoskopi cihazının ucundaki apartla ipin çekilmesi ve kedinin görüntüsü yer alıyor.





















