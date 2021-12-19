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    Zonguldak'ta bir kişi, 7 derecede denize girdi

    Zonguldak'ta "Buz Adam" lakaplı Atanur Öner, 7 derece sıcaklıkta denize girerek buz gibi havaya meydan okudu.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 17:45
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    Zonguldak'ta bir kişi, 7 derecede denize girdi

    Zonguldak’ta "Buz Adam" lakaplı 52 yaşındaki Atanur Öner, kar yağışına aldırmayarak bugün öğlen saatlerinde Kozlu sahilinde denize açıldı.

    DAKİKALARCA KULAÇ ATTI

    Dakikalarca denizde kulaç atan Öner, görenleri şaşkına çevirdi. Öner, “Bu sabah deniz keyfi yaptık geldik. Sırada ev temizliği ve tabii ki ütü var” dedi.

    Atanur Öner, bir süre sonra denizden çıkarak evinin yolunu tuttu.

    Buz Adam 7 derecede denize girdi -1

    Buz Adam 7 derecede denize girdi -2

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