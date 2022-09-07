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    Zonguldak'ta bir kişi, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı

    Zonguldak'ta Gümeli Bölüklü Yaylası'nda bir vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca koruma altına alındı.
    • 07.09.2022 - 18:16
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    Zonguldak'ta bir kişi, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Gümeli Bölüklü Yaylası'na gezintiye çıkan bir kişi, bir karacanın köpekler tarafından saldırıya uğradığını fark ederek yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı.

    Ekiplere teslim etti

    Duyarlı vatandaş Turan Ah, daha sonra kurtardığı yavru karacayı, Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

    "Köpeğin ağzından kurtardım"

    Turan Ah, İHA'ya yaptığı açıklamasında olayı şu ifadelerle anlattı:

    "Aracımla hayvan almak için yaylaya gelmiştim. O sırada karacanın çoban köpeği tarafından saldırıya uğradığını gördüm. Hemen müdahale edip köpeği kovdum ve köpeğin ağzından karacayı kurtardım. Hemen orman işletmeye ve doğa korumaya haber verdim. Yaralı şekilde aldığım karacayı Alaplı merkezine kadar aracımla getirdim ve yetkililere teslim ettim. Onlar da bana veterinerdeyken tedavi fotolarını attılar. Çok mutlu oldum. Kim olsa sanırım benim yaptığımı yapardı. Çünkü bu hayvanların nesli artık tükenmek üzereler. Doğamızı koruyalım ve hayvanları sahip çıkıp kollamak bir vatandaşlık görevidir."

    Zonguldak ta bir kişi, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı #1

    Zonguldak ta bir kişi, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı #2

    Zonguldak ta bir kişi, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı #3

    Zonguldak ta bir kişi, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı #4


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