10 yıllık evliliğini sonlandıran Serkan Tepebaşı, boşanma davasına "Asıl evlenen evde kalır boşanıyorum, çok mutluyum" yazdığı aracıyla gitti.

Zonguldak'ta yaşayan maden işçisi Serkan Tepebaşı, 10 yıllık evli olduğu eşi Sevim Tepebaşı ile boşanma kararı aldı.

Serkan Tepebaşı, pamuk ipliğinde evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak eşinin geçen haziran ayında evi terk ettiğini öne sürdü.

Çift, Zonguldak Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı.

"BOŞANIYORUM, ÇOK MUTLUYUM"

Aracını gelin arabası gibi süsleyen maden işçisi arka camına da "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum." diye yazdırdı.

Adliye önüne gelen vatandaşlar ise gelin aracını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Aracı gören Erdal Çavuş isimli vatandaş,"Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm." dedi.

Zonguldak'ta boşanma davasına gelin arabasıyla gitti ViDEO

MUTLULUK DANSI

Serkan Tepebaşı, boşanmanın mutluluğunu aracıyla kent merkezinde tur atarak yaşadı. Aracında müzik açıp korna çalan işçi, dans edip oynadı.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Tepebaşı, "Yapacak bir şey yok. Hayatım bu şekilde devam edecek. Ömrümüz çok kısa, yolun zaten yarısına gelmişim. Bundan sonra kimse için üzülecek halim yok. Herkese Allah yolunda mutluluklar versin. 10 yıllık birikmiş mutsuzluk mu diyeyim öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için kendimce böyle bir şey tasarladım. Boşanmak en doğru karardı. Ne benim ona daha fazla bu ilişkiyi sürdürmek için bir şeyim olabilirdi." diye konuştu.