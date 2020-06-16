Zonguldak'ta boşluğa düşen yavru baykuşlar kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, evin havalandırma boşluğuna düşen 6 yavru baykuş, itfaiye tarafından kurtardı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde oturan Mehmet Yalçın, bir ay önce evinin havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark etti. Bu sırada baykuşların annesi gelip gidince yavruların havalandırma boşluğuna düştüğünü, annelerinin de gelmediğini fark etti.

6 YAVRU BAYKUŞ KURTARILDI

Bunun üzerine Mehmet Yalçın, baykuşların çıkamayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köye geldi. İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunun kapağını açarak 6 baykuşu bulundukları yerden kurtardı. Yavru baykuşlar, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

BAYKUŞLARIN DURUMU İYİ

İtfaiye eri Çetin Güner, yavru baykuşları sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden çıkardıklarını söyleyerek, "İhbar üzerine köye geldik. 6 baykuşu kurtardık ve milli parklar müdürlüğüne haber verdik. Hemen geldiler sağ olsunlar. Baykuşları sağlıklı bir şekilde onlara teslim ettik" dedi.