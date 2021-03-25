Gökçebey ilçesinde hayvanat bahçesinden nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği çalıp, tüfekle vurduktan sonra keserek yiyen Murat Benli'ye para cezası kesildi.

İlçedeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği 22 Şubat gecesi kaçırıp, tüfekli vurduktan sonra köy evinde yediği belirlenen Murat Benli ve yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Celal Adıbay'ın tutuklanmasının ardından, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edildi.

CEZAEVİNDEKİ ZANLILARA BİR DE PARA CEZASI KESİLDİ

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ifadesinde alageyiği vurduğunu itiraf eden Murat Benli'ye korunma altındaki alageyiği vurmaktan 60 bin lira para cezası kesti. Benli'ye ayrıca yasak günde avlanma nedeniyle bin 370 lira ceza uygulandı.

61 BİN 370 LİRA CEZA

Toplam 61 bin 370 liralık cezanın, cezaevinde bulunan Benli'ye tebliğ edileceği öğrenildi. Celal Adıbay hakkında ise cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ta çaldığı geyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza VİDEO

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