Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada

Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada

Devrek ilçesinde domuz avına çıkan 3 avcı, gözlerine kestirdiği domuzu etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan av köpeğinin domuzla boğuşma anı ise kayda alındı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü’nde Ramazan Tüysüz, Aytekin Kaya ve Muharrem Sarıcam avlanmak üzere yola koyuldu.

Domuz avlamayı planlayan şahıslar, Bulandere civarında keşif yapmaya başladı.

DOMUZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu esnada avlarına odaklanan şahıslar gözlerine kestirdikleri domuzu etkisiz hale getirdi.

BOĞUŞMA ANI KAMERADA

Domuza saldıran av köpekleri ise boğuşma yaşadı. Bu anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı ViDEO