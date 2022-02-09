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    Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada

    Devrek ilçesinde domuz avına çıkan 3 avcı, gözlerine kestirdiği domuzu etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan av köpeğinin domuzla boğuşma anı ise kayda alındı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 14:32
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    Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada

    Zonguldak’ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü’nde Ramazan Tüysüz, Aytekin Kaya ve Muharrem Sarıcam avlanmak üzere yola koyuldu.

    Domuz avlamayı planlayan şahıslar, Bulandere civarında keşif yapmaya başladı.

    DOMUZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bu esnada avlarına odaklanan şahıslar gözlerine kestirdikleri domuzu etkisiz hale getirdi.

    BOĞUŞMA ANI KAMERADA

    Domuza saldıran av köpekleri ise boğuşma yaşadı. Bu anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.

    Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı ViDEO

    Zonguldak ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada #1

    Zonguldak ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada #2


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