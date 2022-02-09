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- Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada
Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı kamerada
Devrek ilçesinde domuz avına çıkan 3 avcı, gözlerine kestirdiği domuzu etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan av köpeğinin domuzla boğuşma anı ise kayda alındı.
- İHA
- 09.02.2022 - 13:17
- Güncelleme : 09.02.2022 - 14:32
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü’nde Ramazan Tüysüz, Aytekin Kaya ve Muharrem Sarıcam avlanmak üzere yola koyuldu.
Domuz avlamayı planlayan şahıslar, Bulandere civarında keşif yapmaya başladı.
DOMUZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu esnada avlarına odaklanan şahıslar gözlerine kestirdikleri domuzu etkisiz hale getirdi.
BOĞUŞMA ANI KAMERADA
Domuza saldıran av köpekleri ise boğuşma yaşadı. Bu anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.
Zonguldak'ta domuz ve av köpeği boğuşma anı ViDEO