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    Zonguldak'ta domuzlar sanayi bölgesine indi

    Doğada yiyecek bulamayarak OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Bölgesine inen domuz sürüsü, fabrika çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 15:28
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    Zonguldak'ta domuzlar sanayi bölgesine indi

    Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, park ve ormanlık alanlardaki kısıtlamalar, doğada yiyeceklerin az olması, Zonguldak Alaplı OSB Bölgesine kadar geldiler.

    30'A YAKIN DOMUZ

    Sabah saatlerinde kalabalık bir domuz sürüsü, Alaplı OSB’de çalışan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürü halinde ilerleyen 30’ya yakın domuz sürüsünün neredeyse fabrika bölgesine kadar inmiş olması, şaşkınlık yaşattı.Zonguldak ta domuzlar sanayi bölgesine indi #1

    Yavruların da olduğu domuz sürüsü, insanları görünce hemen kaçmaya başladı ve kısa sürede ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi.
    Alaplı OSB bölgesinde çalışanlar ise, “Yiyecek bulamayan vahşi hayvanların, salgın kısıtlamasıyla insan ve araç hareketliliği olmayınca bölgeye yiyecek aramak için inmesi normal” yorumunu yaptı.

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