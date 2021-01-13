Zonguldak'ta düğününe, üniformayla katıldı

En büyük hayali asker olmak olan Hasan Başar, severek evlendiği eşiyle olan nikah törenine de askeri üniformasıyla gitti.

Kocaeli'de görev yapan Hasan Başar, nişanlısı Özlem Çolakoğlu ile evlenmek için Zonguldak Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Başar ile Çolakoğlu'nun düğünü, belediyede düzenlenen nikah töreniyle gerçekleşti.

Askeri üniformayla nikahı kıyılan çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Hasan Başar, gazetecilere, severek evlendiklerini ve yakınlarıyla mutluluklarını paylaşmaktan dolayı sevinçli olduklarını söyledi.

"HEDEFİME ULAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eşiyle bir ömür mutlu olmak istediklerini belirten Başar, "Hayalim asker olmaktı ve asker olarak vatana hizmet edebilmekti. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum." dedi.

EŞİ GURURLANDI

Özlem Başar Çolakoğlu da eşinin "vatan sevdalısı" olduğunu ifade ederek, törene damatlığı yerine askeri üniformayla katılmasının kendisini de gururlandırdığını dile getirdi.