Zonguldak'ta hamsiler balık tezgahlarını süslüyor Sabahın erken saatlerinde avlanan hamsiler, Ereüli tezgahlarını süslüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsiler, 70 liradan mezgit ise 100 liradan alıcı buluyor.

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İHA

Karadeniz'de avlanan hamsiler, Zonguldak'ın Eregli ilçesinde tezgahları kaplamaya başladı.

Palamut ve mezgitin yer aldığı tezgahlarda bolluğu ile dikkati çeken hamsi zaman zaman 50 liraya kadar düşüyor.

"Palamut yok denecek kadar az"

Balıkçı esnafı Melih Sönmez, "Mezgit ve hamsi satıyoruz. Palamut bu sene yok denecek kadar az. Palamut bir sene olur, bir sene olmaz. Bu sene olmayan sene. Seneye nasip olursa olur. Hamsi bu sene güzel. Hamsi olmasa başka satacak balık yok. Vatandaş da uygun olarak hamsi alıyor. En çok cazip olan hamsi ve mezgit.

"Hamsi biraz daha bollaşır"

Havalar soğuduğu zaman hamsi biraz daha bollaşır. Mezgit olur, barbun olur, çinakop olur, lüfer olur. Balık fiyatları uygun. Gününe göre fiyatı değişiyor. Balığın azlık çokluk durumuna göre değişiyor. Hamsi 70 lira, mezgit 100-150 lira arasında" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)