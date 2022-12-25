Zonguldak'ta hindi ödüllü okey turnuvası

Zonguldak’ta amatör spor kulübüne destek amacıyla 45 yıldır düzenlenen geleneksel okey turnuvasının şampiyonuna canlı baba hindi hediye edildi.

Zonguldak'ta ilgünç bir gelenek uzun yıllardır devam ettiriliyor.

Kapuz Mahallesi’nde 45 yıl önce başlatılan Tersanespor Geleneksel Taş Okeyi Hindi Turnuvası’nda gelenek değişmedi.

Şampiyona baba hindi

İHA'nın haberine göre turnuvanın 2022 yılı finali de renkli görüntülere sahne oldu. 1975 yılında kıraathanelerde başlayan turnuvanın şampiyonuna canlı hindi, ikinci ve üçüncüye ise dondurulmuş paket hindi ve tavuk ile kupa bardak hediye edildi.

Beş gün süren turnuvanın şampiyonu Enver Yavuzdoğan oldu.

"Final müsabakası çekişmeliydi"



Amatör Lig’de mücadele veren Tersanespor’a gelir sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın şampiyonu Enver Yavuzdoğan, "Çok güzel bir turnuva oldu. Bütün katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tersanespor adına çok güzel bir turnuva geçti. Final müsabakası çekişmeliydi. Son dört olduğu için çekişmeli geçti. Canlı bir hindi ödülü aldım. Henüz karar vermedim. Bu yıl 45.'si düzenlendi. Bu yıl dördüncü kez şampiyon oldum" diye konuştu.

"Seneye de herkesin katılımını bekliyoruz"

Tersanespor Kulübü Başkanı Serkan Göktaş ise Meftun Uzun anısına bu yıl 45.'sini düzenledikleri turnuvaya katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, "Bu akşam itibarıyla turnuva sona erdi. Bu yılki turnuvamızı Meftun Uzun hocamızın anısına yaptık. Bu yıl katılım çok yoğun oldu. Seneye de herkesin katılımını bekliyoruz. Şampiyon olan Enver Yavuzdoğan'ı tebrik ediyoruz" dedi.



