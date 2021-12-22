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- Zonguldak'ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Zonguldak'ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Zonguldak'ta Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığının 1 metreye ulaşması, ulaşımda aksamalara neden oldu.
- İHA
- 22.12.2021 - 18:11
Zonguldak’ta 2 gündür devam edem kuvvetli kar yağışı nedeniyle Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığı 1 metreye yükseldi.
ARAÇ GİDİŞ-GELİŞ YOLLARI KAPANDI
Öte yandan kar kalınlığının 1 metreye bulmasının ardından köye araç gidiş-geliş yolları kapandı. Diğer yandan İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.