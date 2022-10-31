Kent Ormanı'nda ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları ziyaretçilerine sonbaharda eşsiz manzaralar yaşatıyor.

Batı Karadeniz'de yer alan Zonguldak'ta, sonbaharın etkisiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıkan kent, ormanlarıyla da dikkat çekiyor.

Kent Ormanı'nda dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen ormanlar, doğa severlerin rotası arasında.

Farklı ağaç renkleri göz kamaştırıyor

Yeşil rengin kırmızıya dönüştüğü, farklı türde ağaç türleri, yürüyüş yolları, dere ile doğal güzelliklerini barındıran Kent Ormanı, sonbaharın tüm güzelliklerinin birleştiği bölge haline geldi.

O anlar drone ile kaydedildi

Özellikle yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri bekleyen kent ormanı, drone ile havadan görüntülendi.

Unutulmaz manzaralar ortaya çıkıyor

İHA'nın haberine göre, ormanlar sonbaharda rengarenk tonlarıyla unutulmaz anlar yaşatıyor.

Zonguldak'taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor ViDEO