Petrol
92.49
-1.37%
Euro
18.501
-0.19%
Dolar
18.618
0.20%
Altın
982.5
-0.02%
Borsa
3938
1.52%
Bitcoin
387.365
-0.09%
BTXN Coin
10.46
-0.94%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Zonguldak'taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor

    Kent Ormanı'nda ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları ziyaretçilerine sonbaharda eşsiz manzaralar yaşatıyor.
    • 31.10.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor

    Batı Karadeniz'de yer alan Zonguldak'ta, sonbaharın etkisiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

    Yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıkan kent, ormanlarıyla da dikkat çekiyor.

    Kent Ormanı'nda dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen ormanlar, doğa severlerin rotası arasında.

    Farklı ağaç renkleri göz kamaştırıyor

    Yeşil rengin kırmızıya dönüştüğü, farklı türde ağaç türleri, yürüyüş yolları, dere ile doğal güzelliklerini barındıran Kent Ormanı, sonbaharın tüm güzelliklerinin birleştiği bölge haline geldi.

    Zonguldak taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor #1

    O anlar drone ile kaydedildi

    Özellikle yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri bekleyen kent ormanı, drone ile havadan görüntülendi.

    Zonguldak taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor #2

    Unutulmaz manzaralar ortaya çıkıyor

    İHA'nın haberine göre, ormanlar sonbaharda rengarenk tonlarıyla unutulmaz anlar yaşatıyor.

    Zonguldak'taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor ViDEO

    Zonguldak taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor #3

    Zonguldak taki Kent Ormanı görenleri büyülüyor #4


    Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir