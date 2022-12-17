Kentte hafta sonuna 19 derecelik hava sıcaklığı ile giriş yapıldı. Durumu fırsat bilen bölge halkı, soluğu sahilde aldı.

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye başladı.

Hafta boyunca sert soğukların yaşandığı kentlerde, hafta sonuna güneşli havayla girildi.

Görüntüler Zonguldak'tan.

Hava sıcaklığı 19 derece

Havanın güneşli ve sıcak oluşu adeta yaz aylarından kalma günleri hatırlattı.

Güneşli ve açık gökyüzü ile birlikte 19 dereceye bulan sıcaklık bölge halkına adeta kışı unutturdu.

Sahile akın ettiler

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Sahilde olan kalabalık yaz aylarından bir resital sundu.

İHA'nın aktarımına göre; sahil esnafı da havanın güzel olmasından mutlu olduklarını ve işlerini iyi etkilediğini vurguladı.

"Böyle bir sıcaklık böyle bir güzellik olamaz"

Sahil’de simit satışı yapan Hacı Kara, ”Çok güzel bu aylarda bunu ilk defa gördüm hayatım boyunca yani böyle bir sıcaklık böyle bir güzellik olamaz. İnsanlar için çok iyi bizim içinde çok iyi insanlara simit satabiliyoruz yağmurlu havalarda açmıyoruz. Allah yardım ediyor herkese odunu olan yok kömürü olan yok Allah herkese yardım ediyor. Herkesi bekliyoruz sahile simit yemeye.” dedi.

Zonguldak'ta kış güneşi keyfi VİDEO