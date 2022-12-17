Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.350
-1.55%
BTXN Coin
7.41
17.06%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Zonguldak'ta kış güneşi keyfi

    Kentte hafta sonuna 19 derecelik hava sıcaklığı ile giriş yapıldı. Durumu fırsat bilen bölge halkı, soluğu sahilde aldı.
    • 17.12.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta kış güneşi keyfi

    Yurt genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye başladı.

    Hafta boyunca sert soğukların yaşandığı kentlerde, hafta sonuna güneşli havayla girildi.

    Görüntüler Zonguldak'tan.

    Hava sıcaklığı 19 derece

    Havanın güneşli ve sıcak oluşu adeta yaz aylarından kalma günleri hatırlattı.

    Güneşli ve açık gökyüzü ile birlikte 19 dereceye bulan sıcaklık bölge halkına adeta kışı unutturdu.

    Zonguldak ta kış güneşi keyfi #1

    Sahile akın ettiler

    Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Sahilde olan kalabalık yaz aylarından bir resital sundu.

    İHA'nın aktarımına göre; sahil esnafı da havanın güzel olmasından mutlu olduklarını ve işlerini iyi etkilediğini vurguladı.

    Zonguldak ta kış güneşi keyfi #2

    "Böyle bir sıcaklık böyle bir güzellik olamaz"

    Sahil’de simit satışı yapan Hacı Kara, ”Çok güzel bu aylarda bunu ilk defa gördüm hayatım boyunca yani böyle bir sıcaklık böyle bir güzellik olamaz. İnsanlar için çok iyi bizim içinde çok iyi insanlara simit satabiliyoruz yağmurlu havalarda açmıyoruz. Allah yardım ediyor herkese odunu olan yok kömürü olan yok Allah herkese yardım ediyor. Herkesi bekliyoruz sahile simit yemeye.” dedi.

    Zonguldak'ta kış güneşi keyfi VİDEO

    Zonguldak ta kış güneşi keyfi #3

    Zonguldak ta kış güneşi keyfi #4


    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi
    Teknoloji

    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi

    Görüş Bildir