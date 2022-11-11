Zonguldak'ta köpek adliyeye girmeye çalıştı

Sahibinin peşinden ağlayarak adliyeye girmeye çalışan köpek avukat tarafından tutuldu.

Zonguldak'ta adliyeye girmeye çalışan köpek görenleri şoke etti.

Zonguldak Adliyesi'nde duruşması olan Taylan Yılmaz, köpeği 'Haydut' ile binanın önüne geldi.

Daha sonra Yılmaz, adliye binasına girdi, köpeği de peşine düştü.

Durumu fark eden avukat Nergis Tetik, sahibinin peşinden giden köpeği dışarı çıkardı.

"Sahibini bekliyor, peşinden ağlıyordu"

Tetik, kapı açıldıkça içeri girmeye çalışan köpeği engellemeye çalıştı. Köpeği severek, oyalamaya çalışan Tetik, "Sahibini bekliyor, peşinden ağlıyordu" dedi.

Daha sonra avukat Tetik de içeri girdi, köpek adliye kapısında beklemeye başladı.

"Tek başına geziyor"

DHA'nın haberine göre, köpek duruşma bittikten sonra kapıdan çıkan sahibi Yılmaz'ın kucağına atladı. Taylan Yılmaz, bir süre burada köpeği ile oynadı.

Babasıyla birlikte kent merkezinde büfe işleten Taylan Yılmaz, "Küçükken büfemize gelmişti. Sahiplenip baktık, ona araba çarptı. Veteriner tedavisi gördü. Öyle yapınca daha da bağlandı bize. Biz de bırakmak istemedik. Kimliğini çıkarttık. Bütün Zonguldak'ı öğrendi, tek başına geziyor. Benim ardımdan geçen sigorta binasına da girdi. Siz köpeği seviyorsunuz, köpek de sizi seviyor. Yaklaşık 2 yıldır bakıyoruz. Kaza da geçirdiği için ayrı bir sempatimiz var." dedi.





























