İHA
Sosyal medyada hayvanlarla ilgili onlarca video gündeme geliyor.
Özellikle vücutları ve yaptıkları komik hareketlerle ayıların tavırları dikkat çekiyor.
Zonguldak'ta ise bir muhtarın ayıyla karşılaşma anları izleyenleri güldürdü.
O anları kaydetti
Devrek ilçesinin Aksu köyünde muhtarlık yapan Mehmet Ergirdi, bozayı görünce aracını durdurdu ve cep telefonuyla ayıyı görüntülemeye başladı.
“Gel oğlum gel"
Ayıya “Gel oğlum gel" şeklinde seslenen Mehmet Ergirdi, ayının kulaklarını dikerek kendisine adeta poz vermesi karşısında hayrete düştü.
Ayı gözden kayboldu
Ayı, kendisine seslenen Ergirdi'ye bir süre baktıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış