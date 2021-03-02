Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 11 yıllık maden işçisi ortaokul mezunu Gökhan Eroğlu, atık malzemelerden 5 ton yük taşıyabilen 3 şanzımanlı, toplam 30 ileri 15 geri vitesli dört çekişli traktör yaptı.

Zonguldak Gökçebey’e bağlı Muharremler köyünde yaşayan 33 yaşındaki Gökhan Eroğlu, 3 yıl önce atık malzemelerinden 2,5 ton yük taşıyabilen tarım aracı üretti.

Motosiklet motoru ve otomobil şanzımanını birleştirerek yaptığı tarım aracı büyük ilgi gördü.

Özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Eroğlu, kendini geliştirerek bu kez traktör imal etmeye karar verdi. Köylülerin ve ailesinin desteğiyle geçen yıl çalışmalara başladı.

20 BİN LİRA HARCADI

3 otomobil şanzımanını birleştiren Eroğlu, 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı.

Zonguldak'ta maden işçisi traktör yaptı VİDEO

ADINI GÖK-TÜRK YAPTI

5 ton yük taşıma kapasiteli traktör, tüm arazi şartlarında emsallerinden daha atak ve güçlü olmasıyla dikkat çekti. Tüm aksamını evinin alt katındaki garajda kendi becerisiyle yapan Eroğlu, traktörüne Gök-Türk adını verdi.

Köylülerin 'yerli Elon Musk' adını koyduğu Eroğlu, çalışma azmiyle ilçede örnek olarak gösterilmeye başlandı. Evli ve 1 çocuk babası Gökhan Eroğlu, ortaokul mezunu olduğunu, ancak küçük yaşlardan itibaren araçlara ve makinelere ilgisinin bulunduğunu söyledi.

"KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Sürekli okuyarak ve deneme yanılma yöntemiyle kendisini geliştirdiğini anlatan Eroğlu, "İlk önce yaptığım traktör 10 ileri, 5 geri vites olarak tek çekerdi. Daha güçlü ve daha iyisini yapmaya karar verdim. Ardından 30 ileri 15 geri vites olan bu traktörümü yaptım. 4 çeker bir araç. Bununla 5 ton yükü rahat çekebiliyorum. Tamamen normal sanayilerden çıkma malzemelerde ve bir kısmını sıfır malzeme alarak yaptım. 20 bin liraya mal oldu. 2019 yılının aralık ayında başladım ve yeni bitirdim. Çok da memnunum. Bu araç, benzeri traktörlerden ayrı olarak toplam 3 şanzımandan oluşuyor. Tekne motoru koydum, çift silindir. Tek ve çift çeker olarak çalıştırabiliyorum. Arazi olarak 4 çekerdeyken takviye çekeri de var. Bağ bahçe tüm tarım işlerinde kullanabiliyorum.” dedi.

CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Eroğlu, yaptığı traktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirterek, "Ben bu traktörü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye hediye etmek istiyorum. Kendilerini çok seviyoruz. Destek olunursa daha iyisini, daha gelişmişini yaparız. Bu bizim milli malımız. Sponsorlardan, iş adamlarından destek bekliyorum. Bundan sonraki projem yer altı maden ocaklarında taban yollarında sürülecek mekanize sistem. Malzeme ihtiyacımız var sadece. Kalıp ve torna makinesine ihtiyacım var. Bunlar için Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum. Binlerce liraya mal edilen makineyi ben kendim üretebilirim. Bu maden ocaklarında hem iş güvenliği hem de üretimi arttırmaya yarayacak bir sistemdir." diye konuştu.





















