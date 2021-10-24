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- Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yetkililer, sel ve ani su baskınına karşı uyardı.
- İHA
- 24.10.2021 - 17:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarısının ardından Zonguldak'ta sağanak yağış aralıklarla etkili oldu.
BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve saçak altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağış nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da limanda demirledi.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Öte yandan yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.