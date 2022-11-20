Zonguldak'ta sonbaharda renk cümbüşü

Sonbaharda ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Yurdun dört bir yanında sonbaharın etkileri sürüyor...

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken sararan yapraklar eşsiz manzaralar sunuyor.

Bu kez görüntülerin adresi Zonguldak.

Batı Karadeniz eşsiz manzaraları

Ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları sonbaharda eşsiz güzellikler yaşatıyor.

Batı Karadeniz'in yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıktığı Zonguldak, sonbaharla birlikte ormanlarıyla da adeta dikkat çekiyor.

Ormanlar sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Doğa severlerin rotası

Dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen ormanlar, doğa severler tarafından yoğun ilgi gördü.

İHA'nın haberine göre, yeşil rengin kırmızıya dönüştüğü, farklı türde ağaç türleri, yürüyüş yolları, dere ile doğal güzelliklerini barındıran ormanlar sonbaharın tüm güzelliklerinin birleştiği bölge haline geldi.