Zonguldak'ta tablet almak için para biriktirdiği kumbarayı çöpe attı Çaycuma'da yanlışlıkla çöpe atılan para dolu kumbara, 8 ton çöp tek tek ayrıştırılarak bulundu.

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan Eğmen Arslan, tablet almak için para biriktirmeye başladı.

Harçlıklarından artırdığı paraları teneke kutudan dönüştürdüğü kumbarada biriktiren Eğmen, kutuyu bir çöp poşetine sardı.

Poşeti daha sonra yanlışlıkla çöp kutusuna atan Eğmen, yaptığı hatanın farkına ertesi sabah vararak ailesine bildirdi.

Babası yardım istedi

Oğlundan aldığı bilgiyi hızla Çaycuma Belediyesi Halk Masası’na bildiren baba Okay Arslan, kumbaranın bulunması konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeden çöp toplayan kamyonu tespit ederek güvenli bir alana getirdi.

8 ton çöp karıştırıldı

Burada kamyonu boşaltan ekipler, 8 ton çöpü tek tek karıştırarak kumbarayı buldu. İçinde çok miktarda para bulunan poşet içindeki kumbarayı sevinç gözyaşlarıyla teslim alan Eğmen Arslan, ekiplere teşekkür etti.

Kumbarada birikenin helal para olduğunu söyleyen baba Okay Arslan ise duyarlı davranışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.