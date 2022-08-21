Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
390.421
-0.77%
BTXN Coin
5.69
-1.89%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Zonguldak'ta temizlik işçisinden örnek davranış

    Zonguldak’ta temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, ‘kefenin cebi yok’ diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı sağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta temizlik işçisinden örnek davranış

    Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, örnek bir davranışa imza atıyor.

    Abdurrahman Yılmaz, maaşından arttırdığı paralarla 4 öğrenciye burs verme imkanı sağlıyor.

    Caddede burs verdiği öğrencilerle tanınan temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, işini iyi yapmasının yanı sıra yapmış olduğu bu iyilik hareketiyle de herkesin sevgilisi haline geldi.

    "Zamdan sonra burs sayısını 4'e çıkardık"

    İHA'ya konuşan Yılmaz, “Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’nde temizlik yapıyorum. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra burs verdiğimiz öğrenci sayısını 4’e çıkardık. Allah şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik. Bir tanesi Bursa Uludağ Tıp Fakültesini, diğeri de Ankara’da edebiyat öğretmenliğini 2 puanla kaçırdı. Burs vermeye devam edeceğim. İki öğrencimizi güzel yerlere koyalım onların yerini dolduracağız. Tek yaşadığım için zor olmuyor. Ev kirası da vermiyorum. Kefenin cebi yok. Hayırseverlerden ricam çocukları sevindirsinler.” dedi.

    Zonguldak ta temizlik işçisinden örnek davranış #1

    Zonguldak ta temizlik işçisinden örnek davranış #2

    Zonguldak ta temizlik işçisinden örnek davranış #3


    İlginizi Çekebilir

    Everton 1 puanı son dakikalarda aldı
    Dünyadan futbol

    Everton 1 puanı son dakikalarda aldı

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Görüş Bildir