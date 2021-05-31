Zonguldak'ta üniversite öğrencisi sokak hayvanları için kulübe yaptı

Zonguldak’ta yaşayan üniversite öğrencisi Merve Nur Demir, harabe olan bekçi kulübesini tamir ederek sokak hayvanlarının barınabileceği bir alan haline getirdi.

Zonguldak’ta yaşayan üniversite öğrencisi Merve Nur Demir, kendi imkanlarıyla sokak hayvanları için kulübe yaptı.

Atıl durumdaki bekçi kulübesini temizledi ve boyadı.

"SESSİZ DOSTLARIM İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Sokak hayvanları için yardım isteyen Demir, kulübeyi üniversitedeki Toplu Hizmet Uygulaması dersi için yaptığını açıklayarak, "Yetimhanede çocuklara ücretsiz ders verecektim ama pandemi nedeniyle okullar açık olamadığı için maalesef yapamadım. Ben de sessiz dostlarımız için bir şeyler yapmak istedim. Bu gördüğünüz alan harabe bir alandı. Hiç kimse pis olduğu için yaklaşmıyordu. Ben hem görünüş açısından hem de herkesin kullanabileceği ve hayvanları besleyebileceği bir alan oluşturmak istedim” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SOKAK HAYVANLARI ZOR DURUMDA

Pandemi döneminde sokak hayvanlarının zor durumda olduğunu belirten Demir, "Pandemi sürecinde herkes evine kapandığı için sadece evinin önündeki hayvanları besleyebiliyorlar. Ben de halkımız sadece atık yemeklerini ya da kuru mama alabiliyorlarsa onu istiyorum. Burayı mahallemizin sakinleriyle tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Boya yardımı oldu. Lastikleri bir yerlerden topladık. Bu şekilde burayı güzelleştirdik. Burası için daha güzel planlarımız var. Yatma alanlarını daha güzel hale getireceğiz.” ifadelerinde bulundu.

"HER ŞEY SOKAK HAYVANLARI İÇİN"

Sokak hayvanları için kulübeyi mahalleliyle kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten üniversite öğrencisi, “Yetkililerden hiç destek talebinde bulunmadık ama destek olmak isterlerse çok seviniriz. Her şey sokak hayvanlarımız için burada güzel barınabilecekleri bir alan var. Valilikten, belediyeden, hayvan severlerden bizlere destek olabilirlerse çok seviniriz. Burası önceden bekçi kulübesiydi. Ben bu proje için Hacı Hüseyin Demir’e gittim ve projeden bahsettim. Bize burayı tahsis etti. Kendisine destekleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Zehra Demir Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi.