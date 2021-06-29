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    Zonguldak'ta yaşayan 3 yaşındaki Yade, Türk bayrağını öperek sarıldı

    Zonguldak’ta 3 yaşındaki Yade Ertek isimli kız çocuğunun Türk Bayrağı sevgisi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:30
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    Zonguldak'ta yaşayan 3 yaşındaki Yade, Türk bayrağını öperek sarıldı

    Zonguldak’ta Tepebaşı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Yade Ertek isimli kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi, görenleri şaşkına çevirdi.

    TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP SARILDI

    Yade Ertek isimli kız çocuğu, öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte gezerken bir arabanın önünde gördüğü Türk bayrağına doğru koşmaya başladı. Minik Yade, Türk bayrağını ilk önce elleriyle düzeltti sonra da öperek sarıldı.

    Yade’nin ailesi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medya binlerce beğeni aldı.

    Zonguldak ta yaşayan 3 yaşındaki Yade, Türk bayrağını öperek sarıldı #1

    Zonguldak ta yaşayan 3 yaşındaki Yade, Türk bayrağını öperek sarıldı #2

    Zonguldak ta yaşayan 3 yaşındaki Yade, Türk bayrağını öperek sarıldı #3

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