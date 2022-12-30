Zonguldak'ta yazdan kalma gün yaşandı

Kentte yazdan kalma günü yaşayan vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve gezerek geçirdiler.

Yılbaşına sayılı saatler kala doğu illerinde etkili kar yağışı sürüyorken deniz kenarı bölgelerde sıcak havalar etkilerini koruyor.

Zonguldak’ta yeni yılın son günlerinde hava sıcaklarının 13 dereceye göstermesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Vatandaşlar sıcak havanın tadını sahilde güneşlenerek ve gezerek geçirdi.

Sıcak havanın hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu aylarda bu hava çok güzel"

Hacı Kara, "Valla bu aylarda bu hava çok güzel. Harika gidiyor havalar. Yeni yılda İnşallah herkesin sağlıklı ve mutlu huzurlu günler diliyorum. Hava bu mevsimde halka gidiyor. Yaz mevsimini yaşıyoruz. 5-6’ya kadar havalar güzel." diye konuştu.

"Havalarımız sıcak ve güzel"

İHA'nın haberine göre, Gürdal Özdemir ise, "Havamız sıcak sahilde dinlenelim dedik. Çocuklarımızı getirdik. Gözümüz gönlümüz açılsın dedik. Havalarımız sıcak ve güzel." dedi.