Zonguldak'taki kadın, bulduğu çift alyansını ekiplere teslim etti

3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, bir çiftin karın içerisine düşürdüğü alyansı bularak zabıta ekiplerine verdi.

Önceki gün Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nden şehir merkezine yürüyen 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, karın içerisinde gümüş bir alyans farketti.

Saraçlı, alyansı karın içerisinden alarak sahibine ulaşması için zabıta ekiplerine götürdü.

Tutanak karşılığında yüzüğü teslim alan zabıta ekipleri, sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTTİ

Sevim Saraçlı’nın bu anlamlı hareketi ise takdir topladı. Adeta insanlık ölmemiş dedirten Sevim Saraçlı, daha önce de benzer bir durum yaşadığını anlattı.

"KARIN ÜSTÜNDE BULDUM"

İHA'ya konuşan Saraçlı, "Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde buldum. Karın üstünde buldum. Yüzüğün içinde Dilan-Burak yazıyordu. 2020 tarihi de yazıyordu. Örnek olsun. Daha önce yine böyle bir şey başıma geldi. Çanta bulmuştum. Onu da sahibini verdim. O da öğrenci çıkmıştı." dedi.



