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    Zonguldak'taki şoför, tırını gelin arabası yaptı

    32 yaşındaki tır şoförü Adem İbik, kullandığı aracı gelin arabası yaparak konvoyla düğün salonuna geldi. Gelin arabasını görenler ise o anları cep telefonlarına kaydetti.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 10:21
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    Zonguldak'taki şoför, tırını gelin arabası yaptı

    Zonguldak'ta tır şoförlüğü yapan 32 yaşındaki Adem İbik ile Emine Kaptan bir süre önce dünyaevine girmeye karar verdi.

    Çift düğün hazırlıklarını yaparken sıra gelin arabasını hazırlamaya geldi.

    Damat, gelin arabası olarak kullandığı tırı süsledi.

    GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

    Şoför arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı Adem İbik, tırlardan oluşan konvoyla gelin alma geleneğini yerine getirdi. Çift, ardından düğün salonunun yolunu tuttu. Güzergah üzerinde gelin arabası olarak süslenen tırı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Zonguldak taki şoför, tırını gelin arabası yaptı #1

    "İLK ARABAYI SEVDİM, SONRA EŞİMİ"

    Damat Adem İbik, "İlk arabayı sevdim. Sonra eşimi sevdim. Herkes kameraya çekiyordu" dedi. Gelin Emine Kaptan ise, "Çok ilginçti. Herkes bize el sallıyordu. Değişik ve güzel bir duyguydu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

    Araçtan inerek düğünün yapılacağı salona geçen çifti davetliler de mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

    Zonguldak taki şoför, tırını gelin arabası yaptı #2

    Zonguldak taki şoför, tırını gelin arabası yaptı #3

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    Zonguldak taki şoför, tırını gelin arabası yaptı #5

    Zonguldak taki şoför, tırını gelin arabası yaptı #6

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