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    Zonguldak'taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği

    Teion Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan Çayır Su Mağarası'na su taşıyan orman içindeki dere, manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 09:49
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    Zonguldak'taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyünde bulunan Çayır Su Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle, geçmişi günümüze taşıyor.

    Filyos beldesinde bulunan, Karadeniz'in Efesi olarak adlandırılan M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nin suyunu karşılayan mağaraya su taşıyan dere ile çevresindeki ağaçlar, güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

    SONBAHAR GÜZELLİĞİ

    Çayır köyüne uzanan hatta bulunan derenin, Sofular köyü kısmında binlerce yıldır suyun aşındırdığı kaya parçaları bulunuyor. Doğaseverlerin sonbaharın gelmesiyle yürümek içn tercih ettiği dere çevresindeki sararan yapraklar da renk cümbüşü yaşatıyor.

    Zonguldak taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği #1

    "HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

    Zonguldak'ta 28 yıldır mağara ve turizm üzerine araştırmalar yapan Engin Zaman, dere yatağındaki güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirterek "Çayır köyü mağarasına giden bir yol üzerindeyiz. Burası sadece doğa içerisinde patikadan yürümek değil ayrıca dere yatağında çok keyifli tabakaları da görmek ayrı bir güzellik. Burada tabakalar üzerinde gezebileceğiniz çok güzel bir alan. Burası Zonguldak'ın en yüksek noktasından mağaraya giden bir hat. O nedenle çok güzel bir nokta." dedi.

    Zonguldak taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği #2

    Zonguldak taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği #3

    Zonguldak taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği #4

    Zonguldak taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği #5

    Zonguldak taki tarihi su hattında sonbahar güzelliği #6

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