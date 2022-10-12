Petrol
94.34
0.05%
Euro
18.0406
-0.06%
Dolar
18.5897
0.03%
Altın
997.86
0.19%
Borsa
3563
-0.25%
Bitcoin
359.972
0.15%
BTXN Coin
8.30
1.46%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İstanbul'da zurnadan komşuları rahatsız oldu: Tünelde çalmaya başladı

    Oturduğu apartmandaki komşuları zurna sesinden rahatsız olmaya başlayınca, Kağıthane'deki tünel çıkışına gidip pratik yapan zurnacı egzoz kokusuna rağmen zurna çalmayı bırakmadı.
    • 12.10.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da zurnadan komşuları rahatsız oldu: Tünelde çalmaya başladı

    İstanbul’da 45 yaşındaki Güven Yıldırım geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyor, evde pratik yapmak için çalışmalar yapan Yıldırım müzik aletini oturduğu binada çalınca komşuları durumdan rahatsız oldu.

    Düğün öncesi pratik yapmak ve yeni şarkılar öğrenmek için çeşitli hazırlıklar yapmak zorunda olan zurnacı, Şişli'de oturduğu binada çalışamayınca alışagelmişin dışında ilginç bir yöntem buldu.

    Komşularından uyarı alınca zurna çalmak için yeni yerler aradı

    Apartman komşuları sesten rahatsız olduğu için sık sık uyarılan Güven, çareyi yeni mekan aramakta buldu.

    Araçların geçtiği ve insanlara rahatsızlık vermeyeceğini düşündüğü Kağıthane Tüneli'nde zurna pratiği yapmaya başladı. Tünel çıkışına giden Güven, burada rahatlıkla zurnasını çalmaya başladı.

    Kağıthane Tüneli'nden geçen sürücüler ise zurnacıdan istek parça isterken yoldan geçen polis ekipleri Ölürüm Türkiye'm parçasını istedi.

    İstanbul da zurnadan komşuları rahatsız oldu: Tünelde çalmaya başladı #1

    'Tünelden egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok'

    Komşularını rahatsız etmemek için çalışmaları için tünelin girişine gelen Zurnacı Yıldırım Güven, “Evde çalamıyoruz. Düğünlere gittiğimiz için gelip burada çalıyoruz. Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası. 26’ncı dairede oturduğumuz için çalma imkanımız olmuyor. Komşular rahatsız oluyor. Biz de burası sakin diye gelip burada çalıyoruz.” dedi.

    İstanbul da zurnadan komşuları rahatsız oldu: Tünelde çalmaya başladı #2


    Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı
    3. Sayfa

    Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir