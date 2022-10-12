İstanbul'da zurnadan komşuları rahatsız oldu: Tünelde çalmaya başladı

Oturduğu apartmandaki komşuları zurna sesinden rahatsız olmaya başlayınca, Kağıthane'deki tünel çıkışına gidip pratik yapan zurnacı egzoz kokusuna rağmen zurna çalmayı bırakmadı.

İstanbul’da 45 yaşındaki Güven Yıldırım geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyor, evde pratik yapmak için çalışmalar yapan Yıldırım müzik aletini oturduğu binada çalınca komşuları durumdan rahatsız oldu.

Düğün öncesi pratik yapmak ve yeni şarkılar öğrenmek için çeşitli hazırlıklar yapmak zorunda olan zurnacı, Şişli'de oturduğu binada çalışamayınca alışagelmişin dışında ilginç bir yöntem buldu.

Komşularından uyarı alınca zurna çalmak için yeni yerler aradı

Apartman komşuları sesten rahatsız olduğu için sık sık uyarılan Güven, çareyi yeni mekan aramakta buldu.

Araçların geçtiği ve insanlara rahatsızlık vermeyeceğini düşündüğü Kağıthane Tüneli'nde zurna pratiği yapmaya başladı. Tünel çıkışına giden Güven, burada rahatlıkla zurnasını çalmaya başladı.

Kağıthane Tüneli'nden geçen sürücüler ise zurnacıdan istek parça isterken yoldan geçen polis ekipleri Ölürüm Türkiye'm parçasını istedi.





'Tünelden egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok'

Komşularını rahatsız etmemek için çalışmaları için tünelin girişine gelen Zurnacı Yıldırım Güven, “Evde çalamıyoruz. Düğünlere gittiğimiz için gelip burada çalıyoruz. Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası. 26’ncı dairede oturduğumuz için çalma imkanımız olmuyor. Komşular rahatsız oluyor. Biz de burası sakin diye gelip burada çalıyoruz.” dedi.



