Yasemin Allen'ın yüzüğü olay oldu! Değeri 600 bin TL

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde yer alan Yasemin Allen, kamuoyunda 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile uzun zamandır birlikteydi.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

"ÇOK GÜZEL BİR HİS"

Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülendi. Evliliğinin güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "'Ben evliyim' hissi birkaç ay sonra dank ediyor. Zamanla hissettiğiniz bir şey haline geliyor. O çok güzel bir his" dedi. Eşiyle birbirlerine çok benzediklerini dile getiren Allen, "Hayatı paylaşmak çok hoş bir şey. Kedilerimle iyi anlaşması da beni çok sevindiriyor." diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

600 BİN TL

Allen, bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgi topladı. Yeni evli oyuncunun paylaşımında yüzüğü de dikkat çekti. Oyuncunun yüzüğünün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu ileri sürüldü.