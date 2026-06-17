Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses tatilde! Tarzları gündem oldu

İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle evlenmişlerdi. İkiz çocukları bulunan ünlü çift, aile hayatlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ünlü çift, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için baş başa tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ikili, tatilin keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

YASEMİN MODA AVCISI

Güzel anne Yasemin Şefkatli, tercih ettiği şık aksesuarları, özenle seçilmiş kıyafetiyle her zamanki klas duruşunu sergiledi.

İDO RAHAT

Şefkatli, takipçilerinden tam not aldı. Tarzıyla her dönem ilham veren ünlü ismin bu yüksek moda çizgisine karşılık, eşi İdo Tatlıses'in seçimi ise tamamen rahatlıktan yana oldu.