Yasin Öztekin, transfer iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında TFF 3. Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK forması giyen 39 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, yeni bir transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Tecrübeli futbolcunun, yeni sezon öncesinde kulüp ve şirket yönetimini İzmir Çoruhlu FK Başkanı Ahmet Çoruhlu’nun devraldığı Uşakspor’a transfer olduğu öne sürüldü.

YASİN'DEN YALANLAMA

Söz konusu iddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transfer haberlerini yalanladı.

39 yaşındaki oyuncu tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda Uşakspor ile anlaşma sağladığıma dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isterim ki ilgili kulüp ile herhangi bir resmi anlaşmam bulunmamaktadır. Tarafımdan onaylanmayan bu tür paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.