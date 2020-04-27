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Yaşlı adam evinde karantinadayken hayatını kaybetti

Gaziantep'te koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine 14 gün süreyle kendi evinde karantinada kalması kararlaştırılan 79 yaşındaki yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA |
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Yaşlı adam evinde karantinadayken hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Göltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda 5 yıldır yalnız yaşayan 79 yaşındaki İsmail Donat, 11 gün önce rahatsızlanarak, İslahiye Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi negatif çıkan Donat, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

HAREKETSİZ BULUNDU

Yalnız yaşayan ve karantina nedeniyle dışarı çıkmayan Donat'ı merak eden komşuları evine gitti. Kapının açık olması üzerine içeri giren komşuları Donat'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaşlı adam evinde karantinadayken hayatını kaybetti

REYHANLI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği saptanan Donat'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından teslim alınan Donat'ın cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlı adam evinde karantinadayken hayatını kaybetti

BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan olayın ardından İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Donat'ın yaşadığı 8 dairenin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine jandarma, apartman girişine şerit çekerek giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Yaşlı adam evinde karantinadayken hayatını kaybetti

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