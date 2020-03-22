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Yaşlı adamı darbedip emekli maaşını çaldılar

Beyoğlu'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adam, şüpheli iki kişi tarafından darbedildikten sonra gasbedildi.

DHA | 22.03.2020 - 05:32..
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Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde, 72 yaşındaki Mehmet Palgın, caddedeki bankadan emekli maaşını çekerek yürümeye başladı.

Yaşlı adamı darbedip emekli maaşını çaldılar

Yaşlı adamı darbedip emekli maaşını çaldılar

YERE DÜŞÜRDÜLER, EMEKLİ MAAŞINI ÇALDILAR

Bir süre yürüyen Palgın'ı iki kişi takip etmeye başladı. Şüphelilerden biri Palgın'a çarparak yere düşürdü. Yaşlı adamın yere düşmesini fırsat bilen ikinci şüpheli ise yaşlı adamın cebinde bulunan 2 bin 660 lirayı alarak kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan Palgın, yaşadığı paniği atlattıktan sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gasbedilen yaşlı adamdan şüphelilerin eşkalini aldı. Palgın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürke, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yaşlı adamı darbedip emekli maaşını çaldılar

"ARKAMDAN GELİP TAKİP ETMİŞLER"

Şüpheli iki kişi tarafından gasbedildiğini belirten 72 yaşındaki Mehmet Palgın, "Adamlardan biri bana vurdu, yere düşürdüler. Cebimdeki 2 bin 660 lirayı alıp kaçtılar. Arkamdan geldiler, iki kişiydiler. Ben zaten yaşlıyım, ayağıma taş gelse, dokunsalar düşerim. Bankadan çıkmıştım, beni takip etmişler. Çevrede kimse yoktu kimse bir şey yapamadı'' dedi.

Yaşlı adamı darbedip emekli maaşını çaldılar

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