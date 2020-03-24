Yaşlı adamı korkutan gencin cezası belli oldu

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ilan edilen, 65 yaş üstü vatandaşların soka çıkma yasağı, bazı olumsuz görüntülere neden olmuştu.

Yasağa rağmen, hastaneye gitmesi gerektiği için dışarı çıkan yaşlı bir adam, kendini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından korkutulmuş ve görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı adamı korkutan şahıs VİDEO

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tepkilerin ardından, görüntüleri çeken şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsın cezası belli oldu.

Yaşlı amcayla dalga geçip video çekenler gözaltına alındı VİDEO

ELEKTRONİK KELEPÇE VE HUZUREVİ ZİYARETİ

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin elektronik kelepçe takılarak 15 gün evinden çıkmamasına, ayrıca ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.