Yaşlı çiftin ölümü 10 yıl sonra çözüldü: Torun ve gelin fail çıktı

Nevşehir Ürgüp'ün Mazı köyünde 10 yıl önce öldürülen Fatma Teryaki ile İbrahim Teryaki cinayetleri aydınlatıldı.

6 Ocak 2016 tarihinde öldürülen çiftin torunu olan Erdoğan Teryaki, montunun kol bölgesinde atıl artığı bulunması nedeniyle cinayetlerle ilgili davada yargılandı ancak 2022 yılında beraat etti.

DOSYA RAFTAN İNDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetlerle ilgili dosyayı yeniden raftan indirmesi üzerine kolluk ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, cinayetlerin, çiftin torunu Özkan Teryaki ile gelini Nimet Teryaki tarafından işlendiği tespitine ulaştı.

TACİZ İDDİASI

Soruşturma makamlarının tespitlerine göre, cinayetten önce Nimet Teryaki, oğlu Özkan Teryaki'ye, kayınpederi olan İbrahim Teryaki'nin kendisini taciz ettiğini söyledi.

Ayrıca soruşturma makamları, Özkan Teryaki'nin cinayetlerden sonra tedirginlikler yaşadığını, uykularının kaçtığını, alkol alıp ağlama krizleri geçirdiğini ve anne ile oğulun olaydan sonra evlerine misafir kabul etmemeye başladığını tespit etti.

SORUŞTURMAYI BULANDIRDILAR

Cinayetlerin faili olarak görülen anne-oğulun, cinayetlerin ardından yürütülen soruşturmada dikkatleri farklı yönlere çekerek soruşturmayı bulandırdıkları öğrenildi.

"'BANA NE YAPABİLİRSİN' DEYİNCE VURDUM"

Cinayeti işlediğini itiraf eden Özkan Teryaki, keşif çalışmasında dedesine "Nasıl tecavüz edersin" diye sorduğunu, dedesinin de "Yaptım sen bana ne yapabilirsin" diye yanıt vermesi üzerine ateş ettiğini söyledi.

7 GÖZALTI

14 Mayıs'ta Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin yanı sıra Özkan Teryaki'nin babası Fevzi Teryaki ile Serkan Teryaki, Rasim Çelik, Ebru Polat ve Muhsin Güney adlı şahıslar gözaltına alındı.

FAİLİ MEÇHUL DAİRESİ KOORDİNASYONUNDA ÇÖZÜLDÜ

10 yıldır çözülemeyen cinayetlerin çözülmesini, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin çabaları sağladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detayları X hesabından duyurdu.

"GERÇEK FAİL TUTUKLANDI"

Gürlek, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor.

Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."