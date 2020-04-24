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Yaşlı teyzenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

Bursa'da 84 yaşındaki yaşlı kadının devlete duası, dinleyen herkesi duygulandırdı.

İHA |
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Yaşlı teyzenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

Keles ilçesinde ikamet eden Nazife Şen (84), engelli oğluyla birlikte yaşıyor.

Kimsesi kalmayan ve hiçbir geliri olmayan yaşlı kadın, engelli oğluna gözü gibi bakıyor.

Kaymakamlığın verdiği desteklerle geçimini sağlayan yaşlı kadın, doğum gününde kendisine erzak ve hediye getirilmesiyle duygulanarak, ellerini açıp yürekten uzun süre dua etti.

Yaşlı teyzenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

"ALLAHIM, DEVLETİM BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"

Kendisine ve engelli oğluna yardım eden devlete ellerini açarak canı gönülden dua eden Nazife Nine, orada bulunan herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Yaşlı kadın duasında, "Allah'ım! Devletim bana çok iyi bakıyor. Bana her şey veriyor. Sen de onu koru! O beni yaşatıyor, sen de onu yaşat!" diye dua etti.

Yaşlı teyzenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

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