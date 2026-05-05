Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Engelli ve yaşlı bireylerin, hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek vermek amacıyla destekleniyor.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olunması amaçlanıyor.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirildi.

MAYIS AYI İÇİN 4,7 MİLYAR LİRA YAŞLI AYLIĞI VE 3,7 MİLYAR LİRA ENGELLİ AYLIĞI

Bu doğrultuda mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki aylıklar hesaplara yatırılmamaya başlandı.