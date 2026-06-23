Yatağa kadar gelen akıllı tuvalet tanıtıldı: İşte fiyatı

Günlük hayatımızı kolaylaştıran teknoloji dünyası, ciddi bir soruna daha çözüm buldu.

Hasta ve yaşlılar için tasarlanan akıllı tuvalet, üşengeçlerin de ilgi odağı oldu.

Çin'de düzenlenen yaşlı bakım ve rehabilitasyon fuarında tanıtılan "Xiaoban" adlı robot tuvalet, sıra dışı özellikleriyle dikkat çekti.

Yapay zeka destekli cihaz, kullanıcı tarafından sesli komut veya uzaktan kumandayla çağrıldığında evin içinde otonom şekilde hareket ederek yatağın yanına kadar ulaşabiliyor.

Lidar ve ultrasonik sensörlerle donatılan sistem, robot süpürgelerde olduğu gibi çevresini algılayarak engellerden kaçabiliyor. Böylece özellikle yaşlılar, engelliler veya hareket etmekte zorlanan kişiler için gece tuvalete gitme ihtiyacını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Temizlik derdi de yok

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kullanım sonrasında devreye giriyor.

Robot tuvalet, sıcak suyla temizlik, sıcak hava ile kurutma ve koku giderme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra şarj istasyonuna dönüyor. Burada atıkları evin mevcut tesisat sistemine aktarılıyor ve cihaz otomatik olarak temizlenip dezenfekte ediliyor.

İşte fiyatı

İlk haberler, robot tuvaletin 13 bin dolar civarında olacağı yönündeydi.

Çin satış fiyatının 28 bin 999 yuan, yani yaklaşık 4 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtildi.

Şirket ise uluslararası satış planlarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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