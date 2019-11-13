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Yavru fil aslanlara yem oldu

Hwange Milli Parkı'nda kaydedilen görüntülerde aslan diğer aslanın da yardımıyla su birikintisinden su içen yavru fili avlıyor.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 16:30..
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Zimbabve'nin Hwange Milli Parkı'nda hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları, yavru fili av olarak gözüne kestirdi.

AVI GÖZÜNE KESTİRDİ

Bir turistin kayda aldığı görüntülerde, erkek aslan olan ilk önce avını su birikintisinin önünde izlemeye alıyor. Bir süre saldırmak için zaman kollayan aslan, ikinci girişiminde yavru filin sırtına atlayarak saldırmayı başarıyor.

İKİ ASLAN YAVRU FİLİ AVLADI

Dişi aslan da ona katılarak yardım ediyor ve kısa sürü içerisinde yavru fil avlanıyor.

Aslanların yavru fil avı kamerada

Yavru fil aslanlara yem oldu

Yavru fil aslanlara yem oldu

Yavru fil aslanlara yem oldu

Yavru fil aslanlara yem oldu

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